В Европе указали на изменение курса США ради переговоров с Россией

Боложан: США сменили курс ради возобновления переговоров с РФ по Украине

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан указал, что США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Его цитирует РИА Новости.

При этом лидер европейской страны предупредил, что прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед возобновлением конфликта. Поэтому, по мнению Боложана, необходимо полноценное соглашение, подкрепленное гарантиями.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также посчитал, что приход к власти Дональда Трампа означает смену вех как во внутренней, так и во внешней политике.

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает и появление множества новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе (...) Либерально-глобалистский вектор сменился на национал-популизм», — отметил дипломат.

