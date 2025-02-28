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11:52, 28 февраля 2025Наука и техника

В КНДР провели учения по запуску крылатых ракет

В КНДР прошли учения по запуску стратегических крылатых ракет на 1500 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Ракетное соединение корейской народной армии провело учения по запуску стратегических крылатых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что целью прошедших учений стала демонстрация способности нанесения ответного удара и надежности ядерных сил сдерживания. Ракетчики отработали навыки выполнения внезапных огневых задач.

Две ракеты пролетели 1587 километров по овальной траектории и точно поразили цель. Один боеприпас провел в воздухе 7961 секунду, а второй — 7973 секунды.

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В январе ЦТАК сообщило, что главное управление ракетостроения КНДР провело успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и малой дальности. Боевая часть ракеты, развивавшая скорость до 12 чисел Маха, поразила цель на расстоянии 1500 километров.

В сентябре 2024 года стало известно, что в КНДР разработали новую 12-осную машину для транспортировки ракет. Существующие транспортеры для межконтинентальной ракеты «Хвасон-17» получили одиннадцать пар колес.

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