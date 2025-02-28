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07:45, 28 февраля 2025Россия

В российском городе алабай напал на девятилетнего ребенка

RT: В Завитинске Амурской области алабай напал на девятилетнего мальчика
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В городе Завитинск Амурской области алабай напал на девятилетнего ребенка. Об этом сообщили RT в региональной прокуратуре.

В российском ведомстве отметили, что у мальчика перелом руки со смещением, пострадали сухожилия, а также есть травмы лица и головы.

Сотрудники амурской прокуратуры подчеркнули, что готовится заявление в суд о возмещении морального вреда.

До этого стало известно, что в Сочи хозяин разорвавших лицо девятилетнему мальчику хаски признал вину. В ходе допроса мужчина пояснил, что некоторое время не кормил собак. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

26 февраля собаки едва не растерзали ребенка в Краснодарском крае. Мальчик получил множественные раны лица, его на вертолете доставили в больницу в детскую краевую больницу.

ЖЗЛ
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