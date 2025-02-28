В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

Глава РСПП Шохин: Россияне справятся с инфляцией в районе десяти процентов

Высокая инфляция, которая в настоящее время находится в районе десяти процентов, не является главным вызовом для россиян и бизнеса. Большую угрозу экономике РФ представляют риски массовых банкротств компаний и предприятий, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит «Интерфакс».

Он считает, что российское население в целом справится с подобным уровнем инфляции. Пока темпы роста потребительских цен в стране измеряются однозначными цифрами, ситуация для граждан не является критической. «Мы считаем, что с инфляцией, измеряемой однозначными цифрами, то есть ниже 10 процентов, бизнес и население справятся», — резюмировал Шохин.

По его мнению, риски массовых банкротств компаний и предприятий нанесут больший ущерб российской экономике, которая в настоящее время не является полностью рыночной ввиду санкционного давления со стороны западных стран. «С остановкой предприятий, с банкротствами мы вряд ли справимся», — отметил глава РСПП. По этой причине он выразил надежду, что руководство ЦБ воздержится от нового повышения ключевой ставки.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора сохранил ставку на уровне 21 процента годовых. При этом в ЦБ не исключили очередного повышения планки на следующем собрании, которое состоится 21 марта. В настоящее время инфляционное давление на российскую экономику остается значительным. Темпы роста потребительских цен, по прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, выйдут на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. Главным условием для перехода к ослаблению денежно-кредитной политики она назвала устойчивое снижение инфляции, чего пока не наблюдается.