Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 28 февраля 2025Экономика

В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

Глава РСПП Шохин: Россияне справятся с инфляцией в районе десяти процентов
Анатолий Акулов (редактор)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Высокая инфляция, которая в настоящее время находится в районе десяти процентов, не является главным вызовом для россиян и бизнеса. Большую угрозу экономике РФ представляют риски массовых банкротств компаний и предприятий, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит «Интерфакс».

Он считает, что российское население в целом справится с подобным уровнем инфляции. Пока темпы роста потребительских цен в стране измеряются однозначными цифрами, ситуация для граждан не является критической. «Мы считаем, что с инфляцией, измеряемой однозначными цифрами, то есть ниже 10 процентов, бизнес и население справятся», — резюмировал Шохин.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024

По его мнению, риски массовых банкротств компаний и предприятий нанесут больший ущерб российской экономике, которая в настоящее время не является полностью рыночной ввиду санкционного давления со стороны западных стран. «С остановкой предприятий, с банкротствами мы вряд ли справимся», — отметил глава РСПП. По этой причине он выразил надежду, что руководство ЦБ воздержится от нового повышения ключевой ставки.

По итогам февральского заседания совет директоров регулятора сохранил ставку на уровне 21 процента годовых. При этом в ЦБ не исключили очередного повышения планки на следующем собрании, которое состоится 21 марта. В настоящее время инфляционное давление на российскую экономику остается значительным. Темпы роста потребительских цен, по прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, выйдут на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. Главным условием для перехода к ослаблению денежно-кредитной политики она назвала устойчивое снижение инфляции, чего пока не наблюдается.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

      Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше