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17:03, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Взявший интервью у Зеленского американский блогер приедет в Москву

Американский блогер Фридман заявил, что после интервью с Моди приедет в Москву
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Lex Fridman / YouTube

Американский блогер и журналист Лекс Фридман, ранее взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, анонсировал поездку в Россию. О своих планах он написал в Telegram-канале.

«После интервью с [премьер-министром Индии Нарендрой] Моди я еду в Москву», — заявил Фридман. Он не уточнил сроки поездки и ее цели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может дать интервью Фридману. По словам Пескова, блогер контактировал с Москвой.

Перед этим Фридман пообещал приехать в Россию и записать беседу с Путиным. При этом он не назвал примерные сроки этой поездки.

Лекс Фридман брал интервью у президента США Дональда Трампа, предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга и других известных персон. В январе он также опубликовал беседу с Зеленским.

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