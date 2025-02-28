Взявший интервью у Зеленского американский блогер приедет в Москву

Американский блогер Фридман заявил, что после интервью с Моди приедет в Москву

Американский блогер и журналист Лекс Фридман, ранее взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, анонсировал поездку в Россию. О своих планах он написал в Telegram-канале.

«После интервью с [премьер-министром Индии Нарендрой] Моди я еду в Москву», — заявил Фридман. Он не уточнил сроки поездки и ее цели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может дать интервью Фридману. По словам Пескова, блогер контактировал с Москвой.

Перед этим Фридман пообещал приехать в Россию и записать беседу с Путиным. При этом он не назвал примерные сроки этой поездки.

Лекс Фридман брал интервью у президента США Дональда Трампа, предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга и других известных персон. В январе он также опубликовал беседу с Зеленским.