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11:52, 1 марта 2025Спорт

Бывший гендиректор попавшего в коррупционный скандал футбольного клуба уехал из России

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Андреев уехал из России в Латвию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Вадим Андреев

Вадим Андреев. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Вадим Андреев, бывший генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов», попавшего в коррупционный скандал, уехал из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Андреев заявил, что уехал в Ригу, так как является гражданином Латвии. Он подчеркнул, что из-за прекращения работы его виза была аннулирована, поэтому он был вынужден покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство России. При этом экс-гендиректор добавил, что собирается вернуться в страну.

27 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

Губернатор заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.

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