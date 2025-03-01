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02:39, 1 марта 2025Мир

В США попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

CNN: Келлог советовал Зеленскому не встречаться с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог пытался спасти украинского лидера Владимира Зеленского, советуя ему не встречаться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом информирует CNN, ссылаясь на источник в администрации президента США.

Как утверждается, Кит Келлог советовал Владимиру Зеленскому не встречаться с Трампом в Овальном кабинете. Дело в том, что спецпосланник считает отношения Киева и США недостаточно развитыми, подчеркнули журналисты.

Теперь же Зеленский сам должен решать свои проблемы, так как Штаты ничем не могут ему помочь, отмечает телеканал. Зеленский с Трампом повел себя настолько неправильно, насколько это возможно, сетуют журналисты.

Накануне Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков не задалось практически сразу. Глава Белого дома позже посетовал, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. По его словам, он провел «содержательную» беседу с украинским лидером.

В свою очередь, высокопоставленные американские чиновники заявили, что администрация Трампа начала сомневаться в своей способности добиться прекращения огня на Украине.

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