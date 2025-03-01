В Венгрии заявили о нежелании Зеленского мира на Украине

Орбан: Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира на условиях США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом показал, что не хочет мира на тех условиях, которые предлагают США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при этом Украина практически «находится на аппарате искусственной вентиляции легких». Вместе с тем Орбан добавил, что глава Белого дома удивил всех тем, что «делает то, что и обещает».

Ранее Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа в его перепалке с Зеленским. По словам венгерского премьера, сильные политики выступают за мир, и только слабые хотят продолжения конфликта. В то же время многие европейские лидеры оказали поддержку украинскому лидеру.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.