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12:12, 1 марта 2025Экономика

Владельцу аэропорта Домодедово закрыли выезд из России

Shot: Владельцу аэропорта Домодедово Каменщику запретили покидать Россию
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Дмитрий Каменщик

Дмитрий Каменщик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Запретили покидать Россию и Валерию Когану, который ранее был председателем наблюдательного совета воздушной гавани. По данным Shot, соответствующее решение приняли 25 февраля. Оно связано с иском Генеральной прокуратуры, подозревающей, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.

Сторона обвинения утверждает, что Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля. Их представители опровергли эту информацию.

Тем не менее Арбитражный суд Московской области уже арестовал все активы группы компаний «Домодедово» по заявлению Генеральной прокуратуры РФ. Согласно источнику Shot, аэропорт может перейти во владение Росавиации.

Ранее сообщалось, что суд в рамках «дела Домодедово» располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу» и «мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны». Процесс по просьбе представителя надзорного ведомства пройдет в закрытом режиме.

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