Гимнастка из России села на шпагат в обтягивающих шортах

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат в обтягивающих шортах. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Российская и азербайджанская спортсменка снялась в черных мини-шортах и коротком топе. На видео 32-летняя спортсменка показала, как научиться делать стойку на локтях. Видео собрало более тысячи лайков.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009-го и 2010-го.