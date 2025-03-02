Глава МОК сделал подарок российской спортсменке

Ски-альпинистка Прохорова получила значок в виде сердца от президента МОК Баха

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова в своем Telegram-канале рассказала о подарке, который ей сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса! А вдруг могу обсудить судьбу нашего спорта», — написала спортсменка. Она добавила, что Бах подарил ей значок-валентинку с олимпийскими кольцами.

26 февраля стало известно, что Бах подал в отставку с поста члена МОК спустя 34 года работы. Она вступит в силу после 23 июня.

Бах занимает должность главы МОК с сентября 2013 года. В марте 2025-го пройдут выборы его преемника.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации МОК. В декабре 2024-го Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала лицензии пяти россиянам для участия в соревнованиях в нейтральном статусе.