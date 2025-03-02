Мишин: Российское фигурное катание прогрессирует в условиях отстранения

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин оценил влияние международного отстранения на российское фигурное катание. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует», — заявил специалист. Он добавил, что в каких-то видах есть рост, а в каких-то резкого изменения нет.

Мишин также объяснил, почему российское фигурное катание продолжает развиваться. «Залог, прежде всего, в системе, существующей в фигурном катании, в системе соревнований, отборов, маленьких стартов», — заявил тренер.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от Международных соревнований.