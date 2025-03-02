Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
2:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Зенит
0:0
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
ЦСКА
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
2:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Краснодар
1:1
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Наполи
1:1
Завершен
Интер М
Италия — Серия А|27-й тур
07:02, 2 марта 2025Спорт

Мишин оценил влияние международного отстранения на российское фигурное катание

Мишин: Российское фигурное катание прогрессирует в условиях отстранения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин оценил влияние международного отстранения на российское фигурное катание. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что наше фигурное катание не только выдерживает отстранение, но и прогрессирует», — заявил специалист. Он добавил, что в каких-то видах есть рост, а в каких-то резкого изменения нет.

Мишин также объяснил, почему российское фигурное катание продолжает развиваться. «Залог, прежде всего, в системе, существующей в фигурном катании, в системе соревнований, отборов, маленьких стартов», — заявил тренер.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от Международных соревнований.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      Госдеп ускорил поставки оружия Израилю на несколько миллиардов долларов

      В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

      Мишин оценил влияние международного отстранения на российское фигурное катание

      Россиянам стали реже одобрять микрозаймы

      Крупный пожар произошел в Подмосковье

      В США призвали Зеленского изменить свои взгляды

      В Британии заявили о победе Путина в ссоре Трампа и Зеленского

      Военкор назвал причину недоумения Зеленского в разговоре с переводчиком

      В Британии подняли вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину в случае прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше