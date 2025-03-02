Россиянка охарактеризовала курорт в Турции фразой «пищала от восторга»

Российская туристка побывала в де­рев­не Ала­ча­ты в Турции и порекомендовала соотечественникам это место отдыха. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что она мечтала попасть в Алачаты с тех пор, как впервые увидела ее фото в интернете. Она отправилась туда из Сочи на круизном лайнере. По приезде россиянка была поражена количеству цветов.

«Зеленые пушистые кусты с ярко-розовыми цветами были повсюду! Это настолько завораживающе, что не передать словами! Я пищала от восторга, проходя все дальше и дальше вглубь лабиринта центральных улочек», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Однако с наступлением темноты деревня начала нравиться туристке все меньше. По ее словам, везде звучала громкая музыка, а на улицах были толпы.

«Я очень удивилась тому, что мне навстречу может идти девушка в полностью закрытом наряде, а вслед за ней — уже в мини-юбке, с декольте и с чересчур ярким макияжем. Как оказалось, это слишком толерантный для меня курорт», — призналась автор отзыва.

Россиянка также предупредила соотечественников, что на английском языке в Алачаты почти никто не разговаривает, поэтому может понадобиться онлайн-переводчик или русскоговорящий гид.

Ранее другая россиянка побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. По ее словам, Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, а качество и сервис ухудшаются.