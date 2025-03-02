В Кремле высказались о голосовании России и США за одну резолюцию ООН по Украине

Песков: Невозможно было представить голосование РФ и США за одну резолюцию ООН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о голосовании РФ и США за одну резолюцию ООН по Украине. В ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» он заявил, что подобное развитие событий невозможно было представить. Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон проголосовали за документ, в котором содержались абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. «Этого действительно невозможно было представить», — указал он.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по Украине, предложенную США. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. За проект резолюции, подготовленный Киевом в соавторстве более чем с 50 государствами, проголосовали 93 страны. 18 государств выступили против, еще 65 предпочли воздержаться.

