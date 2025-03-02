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23:02, 2 марта 2025Силовые структуры

В Москве жители попытались вступиться за задержанную за езду на самокате мать с ребенком

В Москве вступились за мать, которую задержали за езду на самокате с ребенком
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала жительницу, которая ездила на самокате со своим ребенком, сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы попытались вступиться за нее. В пресс-службе московской полиции заявили, что при задержании женщина «начала вести себя неадекватно агрессивно», а очевидцы начали провоцировать конфликт, «негативно воздействуя на психоэмоциональное состояние ребенка». В результате полицейские «применили физическую силу», потому что задержанная оказала сопротивление при задержании.

Как сообщает Baza, на женщину в отделе составили два административных протокола и отпустили.

Ранее в Калуге задержали 19-летнего юношу, избившего пенсионера в магазине. По данным полиции, два товарища катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей сделал молодым людям замечание. Произошел конфликт, и мужчина схватил за куртку знакомого подозреваемого. Тогда фигурант ударил пенсионера в лицо, а когда он упал, продолжил избиение.

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