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11:12, 3 марта 2025Спорт

17-летняя российская теннисистка вылетела из топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на 11-е место в рейтинге WTA
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

17-летняя спортсменка опустилась с девятого места рейтинга на 11-й. При этом она остается первой ракеткой России, опережая Дарью Касаткину, которая расположилась на 12-м месте списка.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Финальная встреча против датчанки Клары Таусон (38-я ракетка мира) завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (6:1), 6:1 в пользу россиянки.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Она стала самой молодой в истории победительницей соревнований данной категории.

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