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19:23, 3 марта 2025Спорт

Министерство спорта Украины лишило званий тренера «Зенита» и Карякина

Министерство спорта Украины лишило званий тренера «Зенита» Тимощука и Карякина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство молодежи и спорта Украины лишило званий мастеров спорта и заслуженных мастеров спорта тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список спортсменов, лишенных этих званий, попали еще трое атлетов. Это мэр Тбилиси Каха Каладзе, с 1998 по 2000 год игравший за киевское «Динамо», чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, сбежавшая в Россию, а также каратист Евгений Пилипюк, не вернувшийся на Украину после турнира в Италии.

18 ноября 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляционный иск Тимощука. Бывшему футболисту вернули титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера».

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны.

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