Минобороны отчиталось об ударе по украинской военной инфраструктуре

Минобороны: Армия России ударила по украинской военной инфраструктуре

Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Целями ударов стали украинские аэродромы, цеха производства беспилотников и военные склады.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, отметили в министерстве. О последствиях ударов не сообщается.

По данным Минобороны, суточные потери украинских войск превысили 1300 человек.

Ранее Российская армия ударила «Искандером» по украинскому военному полигону в Днепропетровской области во время построения. Эффективность удара косвенно подтвердило и украинское командование. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый признал потери и назвал случившееся трагедией.