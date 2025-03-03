Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 3 марта 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по украинской военной инфраструктуре

Минобороны: Армия России ударила по украинской военной инфраструктуре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Целями ударов стали украинские аэродромы, цеха производства беспилотников и военные склады.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, отметили в министерстве. О последствиях ударов не сообщается.

По данным Минобороны, суточные потери украинских войск превысили 1300 человек.

Ранее Российская армия ударила «Искандером» по украинскому военному полигону в Днепропетровской области во время построения. Эффективность удара косвенно подтвердило и украинское командование. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый признал потери и назвал случившееся трагедией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

      Россиянам перечислили не облагаемые налогом хозпостройки

      Россиян предупредили об ответственности за работу на дому. Кому грозят штрафы?

      Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше