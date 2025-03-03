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14:42, 3 марта 2025Спорт

Назван простой трюк для эффективного выполнения скручиваний

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал простой трюк для эффективного выполнения скручиваний. Его слова приводит Men Today.

Тренер заявил, что в традиционных скручиваниях больше всего работает верхняя часть брюшного пресса, и посоветовал обратить внимание на обратные скручивания или скручивания с фитнес-резинкой. При этом он добавил, что нужно создать надежную точку опоры.

Для выполнения упражнения необходимо зафиксировать ленту на высоте голеней, сесть на пол лицом к точке крепления, согнуть колени, расположив свободный конец ленты поперек бедер. Далее следует отклониться назад, лечь на спину и взять гирю за головой, чтобы зафиксировать верхнюю часть тела. Затем нужно поднять поясницу от пола и подтянуть бедра и колени к плечам, после чего вернуться в исходное положение, держа колени согнутыми.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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