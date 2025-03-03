Назван простой трюк для эффективного выполнения скручиваний

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал простой трюк для эффективного выполнения скручиваний. Его слова приводит Men Today.

Тренер заявил, что в традиционных скручиваниях больше всего работает верхняя часть брюшного пресса, и посоветовал обратить внимание на обратные скручивания или скручивания с фитнес-резинкой. При этом он добавил, что нужно создать надежную точку опоры.

Для выполнения упражнения необходимо зафиксировать ленту на высоте голеней, сесть на пол лицом к точке крепления, согнуть колени, расположив свободный конец ленты поперек бедер. Далее следует отклониться назад, лечь на спину и взять гирю за головой, чтобы зафиксировать верхнюю часть тела. Затем нужно поднять поясницу от пола и подтянуть бедра и колени к плечам, после чего вернуться в исходное положение, держа колени согнутыми.

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