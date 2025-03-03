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10:36, 3 марта 2025Спорт

Норвежский журналист описал российских лыжников тремя словами

Журналист Харстад: российские лыжники — агрессивные, бесстрашные и гордые
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Михайлов / РИА Новости

Норвежский журналист Томас Харстад описал российских лыжников тремя словами. Его слова приводит «Чемпионат».

Харстад заявил, что весь мир знает российских лыжников, как агрессивных, бесстрашных и гордых спортсменов. Он подчеркнул, что россиян вспоминали в день победы норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира-2025.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров. Спортсмен заявил, что его уровень упал, так как он потерял возможность соревноваться с лучшими лыжниками.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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