Норвежский журналист описал российских лыжников тремя словами

Журналист Харстад: российские лыжники — агрессивные, бесстрашные и гордые

Норвежский журналист Томас Харстад описал российских лыжников тремя словами. Его слова приводит «Чемпионат».

Харстад заявил, что весь мир знает российских лыжников, как агрессивных, бесстрашных и гордых спортсменов. Он подчеркнул, что россиян вспоминали в день победы норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира-2025.

Ранее российский лыжник Александр Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров. Спортсмен заявил, что его уровень упал, так как он потерял возможность соревноваться с лучшими лыжниками.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.