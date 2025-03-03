Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Боец Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со смертью борца Сайтиева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Пусть Аллах простит тебя, брат. Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать», — написал Нурмагомедов. Он выразил соболезнования семье и близким спортсмена.

О смерти Сайтиева стало известно 2 марта. 11 марта ему должно было исполниться 50 лет. Причина смерти на данный момент остается неизвестной.

Сайтиев — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы и золото Кубка мира — 2008. Он ушел из спорта в 2009 году, а позднее начал политическую карьеру.