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12:54, 3 марта 2025Из жизни

Потерянное 44 года назад кольцо загадочным образом оказалось в другом штате

В США потерянное 44 года назад кольцо загадочным образом оказалось в чужом саду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tomasz Majchrowicz / Shutterstock / Fotodom

В штате Миссури, США, мужчина случайно наткнулся на чужое старое кольцо у себя в саду и вернул его владельцу. Об этом сообщает WOWT.

Нил Лэнсдаун убирался в саду, как вдруг нашел в земле кольцо. Внутри было выгравировано чье-то имя. Он решил отыскать этого человека и обратился к журналистам. В рамках поисков американские телеканалы стали показывать сюжет о пропавшем кольце в эфире. Однажды его увидел родственник настоящего владельца украшения и позвонил ему. Хозяином кольца оказался Кэри Крокер.

По словам Крокера, он получил это кольцо в 1978 году по случаю выпуска из школы в городе Омаха, штат Небраска. Последний раз он видел украшение в 1981 году. Он до сих пор не знает, потерял ли он кольцо сам или его кто-то украл. Крокер также отметил, что никогда не был в районе, где живет Лэнсдаун. Спустя 44 года его кольцо загадочным образом оказалось в другом штате.

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Крокер рассказал, что в 1980-е он помогал семье в их цветочном магазине. Он предположил, что мог потерять кольцо во время работы с почвой, которая позже попала в сад Лэнсдауна.

Ранее сообщалось, что житель штата Флорида, США, благодаря урагану «Милтон» вернул себе обручальное кольцо, которое потерял 10 лет назад. Его жена предположила, что проливные дожди размыли почву и украшение показалось на поверхности.

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