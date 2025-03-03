Россиянин поссорился со знакомым и несколько раз выстрелил в него в салоне авто

В Москве задержали мужчину за несколько выстрелов в знакомого внутри салона авто

В Москве задержан мужчина, который поссорился со своим знакомым и несколько раз выстрелил в него внутри салона автомобиля на улице Верхние Поля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, все произошло 3 марта. Мужчина, находясь в салоне авто, поссорился со знакомым и выстрелил в него из переделанного пистолета. Потерпевший успел выйти из машины, но все равно получил травмы. Его госпитализировали.

Ранее в Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого во время ссоры.

