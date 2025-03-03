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17:45, 3 марта 2025Наука и техника

Российские корабли провели стрельбы в Индийском океане

Корабли ТОФ России провели артиллерийские стрельбы в Индийском океане
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России провел учение с артиллерийскими стрельбами в восточной части Индийского океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

В состав отряда входят корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» проекта 20380 и средний морской танкер «Печенга». На переходе морем экипажи кораблей отработали отражение атаки средств воздушного нападения и ведение морского боя с отрядом кораблей условного противника.

«Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолет Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу. В ходе отработки задач артиллерийские расчеты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-миллиметровых корабельных пушек А-190 и 30-миллиметровых автоматических артустановок АК-630М», — говорится в сообщении.

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Сымитированные боевой информационной системой кораблей цели успешно поразили. Кроме того, корабли применили систему постановки пассивных помех для защиты.

После учения корветы пополнили запасы топлива от танкера «Печенга». Заправку выполняли на ходу кильватерным способом.

В июне 2024 года на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду корвета «Проворный» проекта 20385. Корабли этого проекта — это модификация корветов проекта 20380. Усовершенствованные корветы могут нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

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