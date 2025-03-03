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НХЛ — регулярный чемпионат
21:39, 3 марта 2025Спорт

Российского вратаря признали первой звездой недели в НХЛ

Российского вратаря Василевского признали первой звездой недели в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Голкипер помог одержать своей команде три победы, проведя один матч на ноль. В среднем за эти три игры он отражал 97,3 процента бросков по своим воротам.

Второй звездой недели признан финский нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, на его счету два гола и семь передач в трех встречах. Тройку лучших игроков замкнул канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки. Он забросил три шайбы и сделал четыре ассиста в трех поединках.

28 февраля первой звездой игрового дня в НХЛ был признан российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин. Он забросил две шайбы и сделал два ассиста в игре с против «Филадельфия Флайерс» (5:4).

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