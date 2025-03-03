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19:15, 3 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе следствие возбудило дело о хищении на госконтракте

В Тамбовской области возбудили дело о хищении более ₽186 млн на госконтракте
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 186 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных на реконструкцию «Концертного зала». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило государственный контракт на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ здания «Концертный зал». Подрядчику в качестве аванса было перечислено более 186 миллионов рублей. Однако до сегодняшнего дня предусмотренные проектно-сметной документацией работы так и не были выполнены, а полученные подрядчиком деньги были израсходованы на другие цели.

Ранее сообщалось, что застройщика военных объектов на Сахалине арестовали за хищение 88 миллионов рублей.

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