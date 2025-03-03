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17:36, 3 марта 2025Спорт

Журова рассказала о критике от фанатов Загитовой и Валиевой

Журова рассказала, что ее критикуют фанаты Алины Загитовой и Камилы Валиевой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о критике от фанатов российских фигуристок Камилы Валиевой и Алины Загитовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это происходит после того, как она комментирует скандалы в фигурном катании. «Мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: "Вам что — всем заняться нечем?" Они очень переживают, честно», — заявила Журова.

Ранее 3 марта Журова оценила шансы Валиевой вернуться на лед после дисквалификации. По мнению бывшей конькобежки, это будет очень тяжело.

В декабре прошлого года Журова оценила информацию о 197 штрафах Загитовой за нарушение ПДД за 2024-й. Депутат отметила, что в советское время фигуристку лишили бы прав.

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