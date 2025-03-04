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12:15, 4 марта 2025Бывший СССР

Экс-начальник штаба «Азова» предсказал развал фронта на Украине

Экс-начальник штаба «Азова» Кротевич предсказал развал фронта на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В какой-то момент украинский фронт развалится и российские войска совершат рывок внутрь территории Украины. Об этом заявил экс-начальник штаба «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Кротевич в интервью каналу BIHUS Info.

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