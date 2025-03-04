Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 4 марта 2025Экономика

Европе спрогнозировали затяжной период высоких цен на газ

Аналитик Белогорьев: Средняя цена на газ в ЕС вырастет на 20 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Charisius / Reuters

По итогам 2025-го среднегодовая спотовая цена на газ по индексу TTF (крупнейшего в Евросоюзе хаба, расположенного в Нидерландах) увеличится на 20 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Затяжной период высокой стоимости этого вида топлива в европейском регионе спрогнозировал замглавы российского Института энергетики и финансов (IEF) Алексей Белогорьев. Его слова приводит Telegram-канал IEF.

Аналитик напомнил, что средняя стоимость газа в Европе оставалась на высоком уровне в конце зимы. В феврале показатель составлял порядка 550 долларов за тысячу кубометров. По мнению Белогорьева, проблема восполнения запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС в условиях низкого предложения и стабилизации спроса будет удерживать цены на высоком уровне до конца 2025 года.

Незначительная просадка стоимости топлива в регионе, добавил эксперт, может произойти весной-летом. Однако это обстоятельство вряд ли сможет повлиять на среднегодовую стоимость газа. Запасы топлива в ЕС, которые к началу марта впервые за три года опустились до отметки примерно в 38 процентов от их суммарной вместимости, могут снизиться еще на 7–10 миллиардов кубометров, до 30–33 процентов от номинальной мощности. Это приведет к большому дополнительному спросу на газ летом со стороны местных ПХГ. «К 2024 году прибавка составит около 25 миллиардов кубометров», — пояснил Белогорьев.

Материалы по теме:
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях
1 января 2025
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

На этом фоне весной и летом в регионе с большой долей вероятности возникнет дефицит топлива, так как необходимого объема на мировом рынке не будет. В итоге почти весь приток новых поставок в регион, по оценке эксперта, придется на осень-зиму. На этом фоне к началу ноября 2025 года в европейских ПХГ удастся накопить лишь 80–85 процентов от их совокупной вместимости. «Вступать в зиму с относительно низкими запасами газа рискованно», — заключил Белогорьев.

В то же время ряд экспертов сходятся во мнении, что Европе не будет грозить дефицит газа в следующий отопительный сезон. Однако агентство Bloomberg отмечает, что в регионе существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ в зимний период. Высокая стоимость топлива, как утверждают аналитики, может привести к убыткам до трех миллиардов евро. Под ударом при таком раскладе окажутся европейские промышленные потребители. К настоящему времени, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), цена топлива для подобных клиентов оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае. Все это может повлиять на конкурентоспособность энергоемких отраслей ЕС на глобальном рынке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Алтае застрелили главу района. Что об этом известно и кого подозревают в преступлении?

      Звезда «Очень странных дел» снялась без макияжа и показала прыщи на лице

      В Оренбурге потребовали отменить концерт Арбениной

      Причину выдачи квартиры мигранту в обход местных жителей на Урале объяснили

      На Украине заявили о первых шагах по конфискации российских активов

      Внутренности самого дешевого iPhone показали на видео

      Стрельба по главе Завьяловского района Алтайского края попала на видео

      В Госдуме спрогнозировали сроки выполнения Украиной боевых задач без помощи США

      Нежелание Украины заключать мир объяснили

      Российский военный Ангел рассказал о боях за один из населенных пунктов в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше