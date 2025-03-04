Европе спрогнозировали затяжной период высоких цен на газ

Аналитик Белогорьев: Средняя цена на газ в ЕС вырастет на 20 % в 2025 году

По итогам 2025-го среднегодовая спотовая цена на газ по индексу TTF (крупнейшего в Евросоюзе хаба, расположенного в Нидерландах) увеличится на 20 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Затяжной период высокой стоимости этого вида топлива в европейском регионе спрогнозировал замглавы российского Института энергетики и финансов (IEF) Алексей Белогорьев. Его слова приводит Telegram-канал IEF.

Аналитик напомнил, что средняя стоимость газа в Европе оставалась на высоком уровне в конце зимы. В феврале показатель составлял порядка 550 долларов за тысячу кубометров. По мнению Белогорьева, проблема восполнения запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС в условиях низкого предложения и стабилизации спроса будет удерживать цены на высоком уровне до конца 2025 года.

Незначительная просадка стоимости топлива в регионе, добавил эксперт, может произойти весной-летом. Однако это обстоятельство вряд ли сможет повлиять на среднегодовую стоимость газа. Запасы топлива в ЕС, которые к началу марта впервые за три года опустились до отметки примерно в 38 процентов от их суммарной вместимости, могут снизиться еще на 7–10 миллиардов кубометров, до 30–33 процентов от номинальной мощности. Это приведет к большому дополнительному спросу на газ летом со стороны местных ПХГ. «К 2024 году прибавка составит около 25 миллиардов кубометров», — пояснил Белогорьев.

На этом фоне весной и летом в регионе с большой долей вероятности возникнет дефицит топлива, так как необходимого объема на мировом рынке не будет. В итоге почти весь приток новых поставок в регион, по оценке эксперта, придется на осень-зиму. На этом фоне к началу ноября 2025 года в европейских ПХГ удастся накопить лишь 80–85 процентов от их совокупной вместимости. «Вступать в зиму с относительно низкими запасами газа рискованно», — заключил Белогорьев.

В то же время ряд экспертов сходятся во мнении, что Европе не будет грозить дефицит газа в следующий отопительный сезон. Однако агентство Bloomberg отмечает, что в регионе существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ в зимний период. Высокая стоимость топлива, как утверждают аналитики, может привести к убыткам до трех миллиардов евро. Под ударом при таком раскладе окажутся европейские промышленные потребители. К настоящему времени, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), цена топлива для подобных клиентов оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае. Все это может повлиять на конкурентоспособность энергоемких отраслей ЕС на глобальном рынке.