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12:02, 4 марта 2025Мир

Европейская страна поддержала остановку помощи США Украине

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа приостановить помощь Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Правительство Венгрии поддержало решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры», — утверждается в публикации.

4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В его администрации отметили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что поставки американской военной помощи прекратились 4 марта в районе 4:30 утра по московскому времени.

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