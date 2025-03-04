Европейская страна поддержала остановку помощи США Украине

Правительство Венгрии поддержало решение Трампа приостановить помощь Украине

Правительство Венгрии поддержало решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры», — утверждается в публикации.

4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В его администрации отметили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что поставки американской военной помощи прекратились 4 марта в районе 4:30 утра по московскому времени.