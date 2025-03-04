Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:43, 4 марта 2025Ценности

H&M решил окончательно уйти из России

Российская дочерняя компания H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня
Екатерина Ештокина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M решил окончательно уйти из России. Соответствующую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Известно, что компания ликвидирует свое юрлицо до 5 июня текущего года. При этом данный процесс с российской дочерней компанией марки длится с середины июня 2024 года. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ликвидатором назначена Татьяна Кисса.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022
Мальчик, водочки налей Россия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
Мальчик, водочки налейРоссия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
3 марта 2018

В июне 2024 года в H&M решили ликвидировать свою российскую компанию. Тогда российское ООО «Эйч энд Эм», единственным владельцем которого с 2020 года являлась шведская H&M Hennes & Mauritz, приступило к процедуре.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. В июле того же года организация объявила об уходе из страны. Магазины бренда на некоторое время открылись, чтобы продать остающийся товар, после чего в декабре их работа была прекращена окончательно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Раскрыт еще один возможный мотив расправы над главой района Алтайского края

      Экономист предрек американо-китайскую войну

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      В Кремле оценили позицию Франции о пагубности изъятия российских активов

      В ЕС раскрыли одну деталь в решении США приостановить помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше