Российская дочерняя компания H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M решил окончательно уйти из России. Соответствующую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Известно, что компания ликвидирует свое юрлицо до 5 июня текущего года. При этом данный процесс с российской дочерней компанией марки длится с середины июня 2024 года. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ликвидатором назначена Татьяна Кисса.

В июне 2024 года в H&M решили ликвидировать свою российскую компанию. Тогда российское ООО «Эйч энд Эм», единственным владельцем которого с 2020 года являлась шведская H&M Hennes & Mauritz, приступило к процедуре.

H&M Group приостановила продажи в России в марте 2022 года. В июле того же года организация объявила об уходе из страны. Магазины бренда на некоторое время открылись, чтобы продать остающийся товар, после чего в декабре их работа была прекращена окончательно.