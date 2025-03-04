В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

Депутат Бессараб: После 80 лет удваивается часть выплаты к страховой пенсии

После достижения 80 лет удваивается фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости, рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О повышении выплаты депутат напомнила в разговоре с «Лентой.ру».

«В следующем месяце после достижения восьмидесятилетнего возраста или после наступления инвалидности I группы пенсионер получает повышение — удваивается фиксированная часть выплаты к страховой пенсии по старости. Это достаточно весомое, ощутимое повышение, но при этом не требующее каких-либо специальных заявлений», — сообщила Бессараб.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года. Соответствующее решение было принято с учетом роста прожиточного минимума пенсионера в стране за 2024 год, уточнил он. Индексация направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пояснил депутат.