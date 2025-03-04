Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:16, 4 марта 2025Путешествия

Россиянин попытался пробраться к пилотам в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

Пассажир S7 попытался пробраться в кабину пилотов на рейсе в Санкт-Петербург
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Пассажир самолета российской авиакомпании S7 попытался пробраться в кабину пилотов и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел 3 марта на рейсе из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета 39-летний мужчина, сидевший в 27 ряду, неожиданно вскочил с места и, ругаясь матом и расталкивая попутчиков, пошел по проходу к кабине пилотов. Затем он попробовал прорваться к командиру воздушного судна.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

Члены экипажа попытались остановить дебошира, но он игнорировал их предупреждения. Тогда им на помощь пришли пассажиры, которые попытались успокоить мужчину, но тот в ответ начал драться.

После благополучной посадки в Пулково нарушителя порядка передали полицейским. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил трех человек ради полета в Эстонию. Кроме того, одному из членов экипажа он придавил пальцы дверью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      WADA высказалось о последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей

      Центробанк незначительно снизил официальный курс доллара

      Трамп решил отменить финансирование учебных заведений за незаконные протесты

      В Москве принятая за крысу птица провела несколько дней под потолком квартиры

      Появились кадры установки российскими военными флага в Андреевке

      Миллиардер Лебедев высказался о расставании с моделью Перминовой

      Найден способ усилить действие «Оземпика» и продлить похудение

      В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой и попал на видео

      США признали хуситов террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше