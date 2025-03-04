Россиянин попытался пробраться к пилотам в самолете и оказался под угрозой тюрьмы

Пассажир S7 попытался пробраться в кабину пилотов на рейсе в Санкт-Петербург

Пассажир самолета российской авиакомпании S7 попытался пробраться в кабину пилотов и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел 3 марта на рейсе из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время полета 39-летний мужчина, сидевший в 27 ряду, неожиданно вскочил с места и, ругаясь матом и расталкивая попутчиков, пошел по проходу к кабине пилотов. Затем он попробовал прорваться к командиру воздушного судна.

Члены экипажа попытались остановить дебошира, но он игнорировал их предупреждения. Тогда им на помощь пришли пассажиры, которые попытались успокоить мужчину, но тот в ответ начал драться.

После благополучной посадки в Пулково нарушителя порядка передали полицейским. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в США мужчина попытался прорваться в кабину пилотов и ранил трех человек ради полета в Эстонию. Кроме того, одному из членов экипажа он придавил пальцы дверью.

