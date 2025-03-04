Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:28, 4 марта 2025Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл отношение девушек на Бали к русским мужчинам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jason Reed / Reuters

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл отношение девушек на Бали к русским мужчинам. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он встретил в Убуде гида, который рассказал, что балийские девушки относятся к русским мужчинам настороженно. «Вы слишком прямые — хотите все и сразу, без долгих церемоний. У нас так не делают — балийки ждут ухаживаний, разговоров», — объяснил собеседник Кутового.

Ранее этот же блогер раскрыл истинное отношение женщин из Таиланда к российским мужчинам, приезжающим на отдых. Оказалось, что таек смущает в россиянах множество факторов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

      Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским

      В России назвали два условия для повышения выплат после выхода на пенсию

      На Западе спрогнозировали урон Европе из-за новых санкций против России

      Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

      В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

      Вэнс заявил о нежелании США вечно финансировать боевые действия на Украине

      Вэнс обратился к Европе с призывом насчет Зеленского

      Российский регион подвергся атаке беспилотников

      Вэнс обвинил Европу в потакании Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше