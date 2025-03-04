Спортивный директор «Спартака» заявил о завышенных ценах на футболистов

Спортивный директор «Спартака» Кахигао заявил о завышенных ценах на футболистов

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о стоимости футболистов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы исходим из наших потребностей, из того, что нужно нашей команде. Да, цены на игроков завышены. В каждой лиге вам ответят, что цены завышены», — заявил Кахигао. Он добавил, что красно-белым приходится переплачивать за игроков, а также назвал рынок сложным и изменившимся.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао в начале января 2025 года. Срок контракта с 55-летним специалистом не раскрывается.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столичная команда набрала 40 очков в 19 матчах.