Стюардесса сделала фото в мини-юбке у самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в синей мини-юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и туфлями на высоком каблуке.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Такая красивая», «Супер», «Вау», «Милая», «Настоящий ангел на фото», «Великолепная», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о жестком контроле внешности сотрудников в авиакомпании. По ее словам, каждый раз перед полетом стюардесс ждет проверка красоты. Оцениваются макияж, одежда, прическа, объяснила она.