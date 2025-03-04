Удачливые муж и жена второй раз выиграли в лотерее шесть миллионов рублей

В Канаде муж и жена выиграли в лотерее шесть миллионов рублей во второй раз

Супружеская пара из Онтарио, Канада, выиграла в лотерее ту же сумму, что получила в другой игре 12 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Нэнси и Роберт Уиттен поучаствовали в лотерее в декабре 2024 года и угадали шесть из семи номеров. Их удачливость принесла им приз в размере 69 712 долларов (шесть миллионов рублей). О выигрыше счастливчики узнали вместе, сидя дома. По их словам, они проверили билет три раза, чтобы убедиться, что все понимают правильно. «Это не было похоже на реальность», — призналась Нэнси.

Муж и жена состоят в браке уже 41 год. В 2012 году они уже выигрывали похожую сумму благодаря счастливому лотерейному билету. «Было трудно поверить, что мы сорвали джекпот во второй раз, — отметил Роберт. — Мы рассказали об этом нашему сыну, и он был так рад за нас».

Нэнси и Роберт заявили, что потратят призовые деньги на оплату счетов и ремонт ванной комнаты.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Арканзас купил лотерейный билет, положившись на предчувствие жены, и выиграл 200 тысяч долларов. Супруги решили отложить деньги, чтобы оплатить обучение дочери в колледже.

