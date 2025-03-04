В США рассказали о взбесивших Вэнса действиях Зеленского

Корреспондент Fox News Дуси: Зеленский вывел из себя Вэнса ухмылками

Глава Украины Владимир Зеленский на встрече в Белом доме закатывал глаза, ухмылялся и качал головой, чем вывел из себя вице-президента США Джэй Ди Вэнса. Об этом рассказал корреспондент Fox News Питер Дуси.

Он пояснил, что действия украинского лидера были восприняты как неуважение к темам, которые обсуждались на переговорах, или к самому Вэнсу.

Ранее США потребовали от Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам.

При этом украинский лидер заявлял, что не намерен извиняться за перепалку с Трампом, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».