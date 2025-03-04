В СВР предупредили о новых попытках подавить инакомыслие в ЕС после «атаки на Джорджеску»

СВР РФ: Вероятны новые попытки подавить инакомыслие в ЕС после дела Джорджеску

Есть вероятность возникновения новых попыток со стороны европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в странах Европейского союза (ЕС) после предъявления обвинений бывшему независимому кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Их первоочередной целью станет Венгрия, как "бастион европейского консерватизма", а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы», — предупредили в ведомстве.

В СВР подчеркнули, что в Брюсселе опасаются ослабления «европейской глобалистской надстройки» при президенте США Дональде Трампе и его поддержки со стороны национально ориентированных консервативных европейских лидеров, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Робер Фицо и Джорджеску.

Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

26 февраля бывшего Джорджеску задержали во время поездки в автомобиле. Cледственные органы подозревают политика в «действиях, направленных против конституционного строя», публичном подстрекательстве, создании фашистской организации и предоставлении ложных сведений о финансировании своей предвыборной кампании.