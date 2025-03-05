Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 5 марта 2025Экономика

Канада начала избавляться от алкоголя из США

Ряд регионов Канады остановил продажу алкоголя из США после введения пошлин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Несколько глав канадских регионов объявили об остановке продаж алкогольной продукции из США на фоне введенных главой Белого дома Дональдом Трампом 25-процентных пошлин почти на все товары. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор провинции Онтарио Даг Форд указал, что контролируемая властями региона сеть ликеро-водочных магазинов LCBO начинает убирать американскую продукцию с полок магазинов и из своих каталогов. Многие другие розничные магазины, бары и рестораны провинции также не смогут больше распространять продукцию производства США.

По его словам, убытки американских компаний в результате этого шага составят десятки миллиардов долларов. В другой части своего выступления он сообщил, что провинция разрывает контракт со SpaceX на покупку терминалов Starlink из-за близости к Трампу главы компании — миллиардера Илона Маска.

Губернатор провинции Новая Шотландия Тим Хьюстон объявил, что даст распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation убрать с прилавков весь алкоголь из США начиная с 5 марта. С подобными инициативами выступили и главы провинций Британская Колумбия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.

Накануне, 4 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США, начав торговую войну, совершили большую ошибку, и пообещал ответить своими пошлинами. В течение 21 дня для американских товаров на сумму более чем 100 миллиардов долларов будут постепенно введены пошлины в размере 25 процентов от их таможенной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ритейлер решил изменить цены

      В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

      Заммэра российского города задержали по подозрению во взятке

      Иностранная авиакомпания продлила приостановку рейсов в Россию

      Дачников призвали не выбрасывать в мусор один вид отходов

      В Кремле заявили о поддержке миром позиции России по 80-летию Победы

      В Кремле оценили готовность Зеленского к мирным переговорам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше