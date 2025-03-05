Канада начала избавляться от алкоголя из США

Ряд регионов Канады остановил продажу алкоголя из США после введения пошлин

Несколько глав канадских регионов объявили об остановке продаж алкогольной продукции из США на фоне введенных главой Белого дома Дональдом Трампом 25-процентных пошлин почти на все товары. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор провинции Онтарио Даг Форд указал, что контролируемая властями региона сеть ликеро-водочных магазинов LCBO начинает убирать американскую продукцию с полок магазинов и из своих каталогов. Многие другие розничные магазины, бары и рестораны провинции также не смогут больше распространять продукцию производства США.

По его словам, убытки американских компаний в результате этого шага составят десятки миллиардов долларов. В другой части своего выступления он сообщил, что провинция разрывает контракт со SpaceX на покупку терминалов Starlink из-за близости к Трампу главы компании — миллиардера Илона Маска.

Губернатор провинции Новая Шотландия Тим Хьюстон объявил, что даст распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation убрать с прилавков весь алкоголь из США начиная с 5 марта. С подобными инициативами выступили и главы провинций Британская Колумбия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.

Накануне, 4 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США, начав торговую войну, совершили большую ошибку, и пообещал ответить своими пошлинами. В течение 21 дня для американских товаров на сумму более чем 100 миллиардов долларов будут постепенно введены пошлины в размере 25 процентов от их таможенной стоимости.

