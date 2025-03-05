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11:20, 5 марта 2025Экономика

Канадский регион наказал Илона Маска за связь с Трампом

Канадская провинция Онтарио разорвала контракт на поставку терминалов Starlink
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил о разрыве контракта на поставку терминалов спутниковой связи Starlink производства компании Илона Маска SpaceX в связи с активной поддержкой бизнесменом президента страны Дональда Трампа и его подходов к соседней стране. Об этом со ссылкой на выступление политика, которое транслировал местный телеканал, сообщает ТАСС.

По его словам, регион не будет «сотрудничать с людьми, которые санкционируют и поощряют экономические атаки». Речь идет об инициативе Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на все товары из Канады за исключением энергетического сектора, для которого размер тарифа составит 10 процентов.

Форд подчеркнул, что канадские власти должны быть готовы к длительной борьбе. В прошлом месяце он уже говорил о намерении отказаться от контракта со Starlink, но не исполнил угрозу, поскольку после переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вступление пошлин в силу в Вашингтоне отложили. Также Форд грозил отключить подачу электроэнергии в ряд штатов США.

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Накануне, 4 марта, решение по тарифам вступило в силу. Также от него пострадали Мексика, для которой пошлины составили 25 процентов, и Китай. В отношении последнего тарифы выросли в два раза — до 20 процентов.

Трюдо констатировал, что США начали торговую войну, и анонсировал ответные меры. В течение 21 дня страна введет пошлины на американские товары в размере 25 процентов. Они коснутся импорта на сумму более 100 миллиардов долларов.

В конце февраля Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной. Таким образом он ответил на петицию с требованием лишить его канадского гражданства, которую подписали более 160 тысяч жителей страны.

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