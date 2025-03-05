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15:55, 5 марта 2025Наука и техника

Apple перестала продавать определенный вид гаджетов

Apple прекратила продажи iPhone и iPad с 64 гигабайтами памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американская корпорация Apple прекратила продажи техники, имеющей 64 гигабайта встроенной памяти. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты медиа заметили, что 4 марта Apple представила iPad 11-го поколения. Вместо привычных 64 гигабайт в базовой версии планшет получил 128 гигабайт встроенной памяти. По словам специалистов, таким образом Apple полностью прекратила продажи устройств, которые имеют 64 гигабайта памяти.

«Это ознаменует конец эпохи 64 гигабайт», — пошутили авторы MacRumors. По их словам, Apple слишком долго оставляла в продаже гаджеты, имеющие небольшой накопитель — с марта 2025-го этот определенный вид устройств перестали производить.

В материале говорится, что до последнего 64 гигабайта памяти имели смартфоны iPhone SE 3-го поколения. Однако в конце февраля их сняли с производства и заменили на iPhone 16e. Также специалисты напомнили, что в конце 2024 года американский IT-гигант перестал оснащать свои компьютеры 8 гигабайтами оперативной памяти — модели Mac доступны минимум с 16 гигабайтами памяти.

В конце февраля аналитики агентства CIRP заявили, что Apple не собирается уходить с рынка дешевых смартфонов и будет выпускать доступные девайсы ежегодно. Так, после выпуска iPhone 16e в 2026 году компания представит iPhone 17e.

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