Карпин рассказал, что принял решение покинуть «Ростов» на зимних сборах

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил решение покинуть «Ростов». Его слова приводит «РБ Спорт».

Карпин рассказал, что еще в декабре прошлого года уведомил руководство команды о необходимости перерыва. Стороны договорились, что окончательное решение примут после отдыха и зимних сборов. «В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил еще раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать!» — поделился тренер.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». По словам специалиста, причиной стала необходимость полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.