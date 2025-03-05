Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил решение покинуть «Ростов». Его слова приводит «РБ Спорт».
Карпин рассказал, что еще в декабре прошлого года уведомил руководство команды о необходимости перерыва. Стороны договорились, что окончательное решение примут после отдыха и зимних сборов. «В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил еще раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать!» — поделился тренер.
25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». По словам специалиста, причиной стала необходимость полностью посвятить себя сборной России.
Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.