Находившегося в рухнущем лифте мужчину спасли

Мужчину, который находился в рухнувшем в ЖК «Нормандия» лифте, спасли

Мужчину, который находился в рухнувшем в ЖК «Нормандия» лифте, спасли. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что, предварительно, лифт пролетел примерно на один этаж. Издание отмечает, что житель дома поднимался с парковки на 21 этаж, но когда он проехал первый этаж — лифт вдруг полетел вниз.

По информации Baza, мужчина практически не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Грузовой лифт рухнул вниз в многоэтажке в Москве вечером 4 марта.

В июле 2024 года в подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. ЧП произошло в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. Кабина резко набрала скорость на десятом этаже и остановилась на третьем. Отмечается, что школьница получила травмы головы.