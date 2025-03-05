Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 5 марта 2025Россия

Находившегося в рухнущем лифте мужчину спасли

Мужчину, который находился в рухнувшем в ЖК «Нормандия» лифте, спасли
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчину, который находился в рухнувшем в ЖК «Нормандия» лифте, спасли. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что, предварительно, лифт пролетел примерно на один этаж. Издание отмечает, что житель дома поднимался с парковки на 21 этаж, но когда он проехал первый этаж — лифт вдруг полетел вниз.

По информации Baza, мужчина практически не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Грузовой лифт рухнул вниз в многоэтажке в Москве вечером 4 марта.

В июле 2024 года в подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. ЧП произошло в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. Кабина резко набрала скорость на десятом этаже и остановилась на третьем. Отмечается, что школьница получила травмы головы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Илон Маск рассказал о секс-роботах

      ВВС США построят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

      Появились подробности о ранившем девушку на улице в Петербурге стрелке на джипе

      Лукашенко объяснил причину начала СВО

      Костомаров рассказал о знакомстве с Овечкиным

      Находившегося в рухнущем лифте мужчину спасли

      Зеленский сообщил про алгоритм на случай прекращения помощи США

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Крупнейший в мире айсберг сел на мель в районе Атлантики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше