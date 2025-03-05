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07:53, 5 марта 2025Россия

Названо число остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

Военный эксперт Иванов: В оккупированной Судже остаются около 1-2 тысяч жителей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Судже Курской области остаются около одной-двух тысяч мирных жителей. Об этом заявил замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов, его цитирует ТАСС.

«В Судже находятся, по разным данным, от 1 тыс. до 2 тыс. наших мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Поэтому мы пытаемся создать такие условия ВСУ, что им невыгодно будет продолжать удерживать город и они рано или поздно покинут его», — сказал Иванов.

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Он подчеркнул, что связи с оставшимися в Судже людьми нет. Других данных о ситуации он не привел.

В январе в сети появился список из 340 жителей Суджанского района, которые остаются на подконтрольных Украине территориях Курской области. Другую часть жителей эвакуировали из приграничья на территорию Украины. У волонтеров нет доступа в Суджу и Суджанский район, так как там ведутся боевые действия. В городе в первые дни вторжения ВСУ прекратили работу магазины, там также нет воды и электричества.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои.

ЖЗЛ
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