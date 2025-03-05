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10:14, 5 марта 2025Россия

Очевидица описала первые минуты после взрыва в жилом доме в Белореченске

Жительница Белореченска заявила о взрыве силы, пошатнувшей соседний дом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Краснодарского края

Жительница Белореченска рассказала о первых минутах после взрыва газа в городе Белореченске Краснодарского края. О том, что происходило сразу после ЧП, она сообщила журналистам «Газеты.ру».

Взрыв в жилом доме прогремел в ночь на 5 марта.

По словам живущей неподалеку очевидицы, от взрыва ее дом пошатнуло, а саму россиянку «тряхануло вместе с кроватью». По ее словам, сразу после случившегося жители окрестных домов высыпали на улицу в готовности оказать помощь. Эвакуация началась очень быстро, продолжила собеседница издания.

Другая горожанка, которая жила в том доме, в котором прогремел взрыв, проснулась, когда стены ее квартиры стали рушиться. «Паники не было, все спокойно оделись и вышли на улицу, мы все были в шоке», — отметила она. Свое спасение женщина назвала чудом.

По данным МЧС России, при взрыве газа в Белореченске пострадали три человека, здание частично обрушилось. После случившегося в городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

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