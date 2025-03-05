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11:18, 5 марта 2025Путешествия

Отель в Турции оштрафовали на сотни тысяч рублей за отказ селить в один номер двух мужчин

Отель в Анталье оштрафовали за отказ селить в один номер двух мужчин
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Отель в Турции оштрафовали на 141,9 тысячи турецких лир (более 300 тысяч рублей) за отказ селить в один номер двух мужчин. Об этом пишет местное издание Urfa Değişim.

По данным источника, двое друзей захотели остановиться в одном номере отеля на популярном курорте Анталья. Однако руководство гостиницы отклонило их просьбу, заявив, что у них нет возможности размещения «только мужчин».

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После этого туристы обратились в Турецкий институт по правам человека и равенству. Организация постановила, что такая практика является дискриминационной и «не имеет никаких объективных и разумных оснований». В итоге на отель наложили административный штраф в максимальном размере, установленном законодательством.

Ранее российские туристы побывали в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в отеле. Они заплатили за тур 222 тысячи рублей и были разочарованы.

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