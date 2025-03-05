Появились новые данные о стрелявшем в главу района Алтайского края

ТАСС: Убивший главу района в Алтайском крае оспаривал в суде свое увольнение

Начало событий в новости Стрелявший в главу района Алтайского края пришел в сознание

Стрелявший в главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин оспаривал в суде свое увольнение с должности директора Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В инстанции уточнили, что в производстве находится гражданское дело, по которому истцом значится Фенин. Он требовал признать незаконным приказ об увольнении и восстановить его на работе. Иск подан 21 февраля, первое заседание по нему назначено на 12 марта.

Фенин возглавил МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» в 2018 году, а в 2023 году его назначили руководителем одноименного акционерного общества, учредителем которого является район.

Он пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии и не воспринимает окружающую обстановку. Следователи пока не смогли его допросить. У него практически отсутствует лицо.

4 марта Фенин подкараулил Николая Онищенко на выходе из кафе. Он сделал в него пару выстрелов в упор из охотничьего ружья МР-155. Полученные главой района ранения оказались летальными.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Предварительный мотив преступления — решение Онищенко об отстранении Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.