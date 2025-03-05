Стрелявший в главу района Алтайского края пришел в сознание

Убивший главу Завьяловского района Фенин пришел в сознание, но пока не допрошен

Стрелявший в главу Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин пришел в сознание, но все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина не воспринимает окружающую обстановку и неконтактен. Следователи пока не смогли его допросить. У него практически отсутствует лицо, уточняет РИА Новости.

4 марта бывший руководитель комитета по делам молодежи администрации Завьяловского района Анатолий Фенин подкараулил Николая Онищенко на выходе из кафе. Он сделал в него пару выстрелов в упор из охотничьего ружья МР-155. Полученные главой района ранения оказались летальными.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Предварительный мотив преступления — решение Онищенко об отстранении Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.