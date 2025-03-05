Россиянка описала методы воспитания детей в Мексике фразой «родился — сам виноват»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала методы воспитания детей в этой стране фразой «родился — сам виноват». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Блогерша рассказала, что мексиканские малыши часто ползают по асфальту, потом облизывают руки и ноги, а иногда и саму поверхность дороги. «Посадить маленького ребенка на землю и на время забыть о нем, пока тот пробует на вкус пыль, — это абсолютно нормальная практика. Я в шоке!» — поразилась путешественница.

Автор публикации также удивилась, что мексиканцы легко дают чужим людям играть со своим ребенком. «Конечно, приятно, когда общество доброжелательное, но как насчет осторожности? А вдруг мужик "слишком" дружелюбный и у него не все дома (тут в Мексике таких много, извращенцев, я имею в виду)», — пояснила она.

Кроме того, по словам Ершовой, в Мексике родители не используют автокресла, а возят маленьких детей на руках или сажают в машину «как попало».

«А если у родителей не машина, а скутер, то ребенка просто держат на коленях или слегка придерживают за футболку, пока вся семья из четырех человек несется по дороге», — возмутилась россиянка.

Путешественница сделала вывод, что в этой латиноамериканской стране детей любят, но по-своему. «Настолько по-своему, что я бы им своего ребенка не доверила», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок». Она отметила, что вечное опоздание в этой стране — это не неуважение, а стиль жизни.

